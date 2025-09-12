La notte giusta per prendersi qualche rischio

Vincenzo Italiano non ama l’azzardo. Preferisce costruire le partite in modo scientifico, analizzando ogni dettaglio. Così ha vinto tante sfide, neutralizzando l’avversario, tagliando ponti e rifornimenti e soprattutto azzerando i rischi. Fu così anche nella storica finale di Coppa Italia contro il Milan. Il trionfo dell’Olimpico, siglato da un gol di Ndoye, fu l’esecuzione di un copione perfetto. Prima di stendere l’avversario, il Bologna vinse la sua partita rendendo quasi inoffensiva la squadra di Conceicao.

Sarà più complicato misurarsi domani con il nuovo Milan di ’corto muso’ Allegri, un tecnico che ha fatto della praticità la sua arma vincente. Ma se la Cremonese, neopromossa e a oggi capoclassifica, ha trovato varchi nella difesa rossonera, nulla vieta che possa farlo il Bologna. Probabilmente sarà un Milan ancora senza Leao ma con Saelemaekers, Pulisic e Gimenez in attacco e sua maestà Modric in regia.

Se Italiano riuscirà a riprodurre la scacchiera tattica allestita contro il Como e lo spirito aggressivo del debutto al Dall’Ara, il Bologna ha buone probabilità di fare risultato anche al Meazza. Ma qualche giocata d’azzardo potrebbe mettere le ali alla squadra. Le pedine pregiate che Montalbano medita di inserire sono due: Lucumi e Rowe. Il colombiano è fresco reduce dalla lunga trasferta con la sua nazionale ma la sua personalità in campo e la morbidezza del piede ne raccomandano vivamente l’impiego accanto al norvegese Heggem.

L’ex del Marsiglia, un talento purissimo con qualche mattana da emendare (vedi il furioso litigio con Rabiot), scalpita dalla voglia di misurarsi con il campionato italiano. È l’acquisto più oneroso dell’era Saputo ma anche la scommessa più affascinante. Per movimento, tecnica e imprevedibilità ricorda molto Ndoye con un pizzico di concretezza in più in zona gol. Bologna, alla ricerca di un nuovo eroe, lo aspetta con ansia. E San Siro sembra il palcoscenico perfetto.