La politica del bene

Rapida, efficace e bipartisan. Tre parole difficili da abbinare a un’assise politica, dove spesso volano stracci e insulti. Invece è successo. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità il testo che maggioranza e minoranza hanno elaborato insieme per la tutela delle donne affette da endometriosi. Tra le iniziative previste dalla nuova legge, una rete regionale, centri in ogni azienda sanitaria territoriale, formazione di personale medico-sanitario e la costituzione di un comitato tecnico-scientifico. La copertura finanziaria è di 14mila euro per quest’anno e 50mila per il biennio 2024-2025. Non tantissimi, magari, ma il risultato è importante. L’endometriosi è una malattia dolorosa e invalidante che affligge oltre tre milioni di donne in Italia e interessa più del 30% delle donne infertili. Dopo una lunga battaglia, l’endometriosi venne inserita nei livelli essenziali di assistenza: alle pazienti è riconosciuto il diritto di usufruire di alcune prestazioni specialistiche di controllo. Si stimano circa 300mila esenzioni. In attesa delle proiezioni concrete, dalle Marche è arrivato un bel segnale: se non si litiga e si pensa al bene delle persone, la politica raggiunge spesso il suo obiettivo.