La polizia e la forza dei nervi saldi

Bologna, 27 settembre 2025 – Mi domando come ci siano ancora persone desiderose di entrare nei ranghi della Polizia di Stato, per la quale nutro il massimo rispetto, sia ben chiaro! Vengono assaliti, offesi, derisi, feriti, come nel caso degli ultimi disordini a Bologna. Curioso il commento che ne fa il questore Sbordone, che minimizza i fatti, per non parlare del sindaco Matteo Lepore. Andiamo pure avanti così, spero solo che i cittadini se lo ricordino.

Franco Favretto

Risponde Beppe Boni

Chi entra in polizia lo fa in larga parte per passione, senso del dovere, perché ritiene che mettersi al servizio dello Stato e dei cittadini sia ancora un valore. In molti frangenti serve coraggio, in molti altri serve sangue freddo, padronanza di se stessi, capacità di ragionare. Vale per gli agenti e vale per i dirigenti, soprattutto quando c’è di mezzo l’ordine pubblico. Certo che gli agenti di polizia, come i carabinieri, devono avere nervi saldi nel vedere che rischiano per arrestare delinquenti o balordi che poi la magistratura rimette subito in libertà interpretando il codice talvolta in modo eccessivamente elastico. I violenti che hanno creato caos e danni a Bologna il giorno dello sciopero andrebbero puniti seduta stante. Gli uomini e le donne delle forze dell’ordine sanno che devono intervenire solo quando la situazione degenera cercando, finché è possibile, di evitare scontri. Ma quando si palesa la necessità di fermare le frange violente va usata legittimamente anche la forza, nessun dubbio. Il questore di Bologna, Antonio Sbordone, non ha assolutamente minimizzato la situazione per quanto riguarda il blocco della tangenziale. Ha fornito una spiegazione sulla strategia adottata su cui si può anche non essere d’accordo, ma è stato corretto e ha usato parole misurate e di buonsenso.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it