La ricostruzione non ha colore, contano i fatti

Dopo l’alluvione vera, che ha devastato fisicamente i territori e ridisegnato la geografia della nostra regione e della nostra provincia, siamo ora alle prese, nostro malgrado, con un altro tipo di alluvione. Quella delle polemiche politiche. Fatta di comunicati stampa e post sui social network, di botta e risposta sui soldi che non ci sono o che ci sono, ma non vengono spesi perché manca l’elenco dei possibili beneficiari. Oppure ancora che esistono, sono stati stanziati e ‘bollinati’ da ogni ente preposto, ma che arriveranno solo tra qualche settimana. Senza che nessuno però sappia spiegare in modo adeguato il perché

Non è difficile scorgere, dietro le quasi quotidiane polemiche degli ultimi due mesi, l’effetto di una campagna elettorale permanente che ci accompagnerà per almeno due anni. Il calcolo delle forze politiche, senza distinzione di schieramento, è infatti molto semplice: alle Europee della prossima primavera – e soprattutto alle Regionali di quella del 2025 – gli emiliano-romagnoli voteranno avendo negli occhi quello che è stato fatto, o non è stato fatto, per la ricostruzione post-alluvione. Da qui, il tentativo bipartisan di prendersi il merito di ciò che funziona e di scaricare sull’altro schieramento la responsabilità di quello che non funziona per niente. Peccato che in gioco non ci siano solo delle elezioni, per quanto importanti, ma il futuro di una terra che è stata ed è tuttora la locomotiva economica e sociale del Paese, la quale richiede alla propria classe dirigente – locale e nazionale, senza distinzioni di appartenenza o ruolo – una visione e una azione un po’ più di ampio respiro rispetto a quelle viste finora.

Una ricostruzione veloce, efficace e completa del nostro territorio è una sfida che non ha colore politico, perché riguarda tutta la nostra comunità e fa bene all’Italia intera. E non merita più rimpalli di responsabilità come se ne sono visti finora, utili solo a confondere i cittadini e a perdere tempo prezioso. Alla fine, più che la narrazione degli eventi, contano e conteranno i fatti, a partire da una collaborazione istituzionale corretta e funzionale a ogni livello. Ricordandosi che gli occhi del Paese (e pure dell’Europa, a cui abbiamo chiesto un sacrosanto aiuto) sono puntati sulla nostra terra: tutti, da quello che ancora amiamo definire come ‘modello emiliano-romagnolo’, si aspettano soluzioni, non ulteriori problemi.