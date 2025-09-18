La risposta che serviva. Ora tempi certi

​​​​​

Andate a farvi un giro a Traversara, nella Bassa azzannata dal Lamone. Andate a parlare con Daniele e la Piera – quanta compostezza, quanto coraggio in un dolore che non urla, quanta rabbia un anno dopo perché qui “non s’è visto nulla” ed effettivamente è rimasto tutto fermo, bloccato, sospeso, con una casa per tre quarti devastata e i panni nel fango e il silenzio di un paese ammutolito – e capirete cosa significa perdere il rifugio, i ricordi, gli amici. E, soprattutto, capirete cosa significa non avere risposte. Ecco, è difficile da spiegare a chi non mastica di urbanistica, ma per la meraviglia di certe italiche norme, Daniele e la Piera non avrebbero potuto ricostruire nulla. Sebbene si parli di delocalizzazioni dal maggio 2023, sebbene delle regole esistano. Fino a quando il lavoro unitario del governatore Michele de Pascale e del commissario Fabrizio Curcio e dunque del Governo, dopo mesi di polemiche Bologna-Roma, ha dato un risultato: ricostruire si può – la platea è stata allargata – e la cifra per metro quadro è pure cresciuta rispetto all’“era” Figliuolo.

Il tema vero, ora, è duplice: prima di tutto la verifica dei requisiti; in secondo luogo i tempi. E su questo incalzeremo la politica, di ogni colore. Partiamo dai requisiti: la casa deve avere avuto un danno grave e deve essere posizionata in un luogo tale da non poter ricostruire. Detto così, il numero di beneficiari (gli indennizzi arriveranno dai quasi 2 miliardi di fondi a disposizione) sarebbe stato quasi nullo. Per “danno grave” non si intenderà solo la casa rasa al suolo, ma pure il ripetuto numero di alluvioni, mentre sul “non poter ricostruire” si valutano, ad esempio, le collocazioni nelle aree di massimo rischio fluviale, non solo quelle cancellate dalla foga alluvionale. Il nodo è come opererà la commissione (mista) che valuterà i requisiti. E, poi, in quanto arriveranno le risposte. Un anno è passato, non può passarne altrettanto. Torneremo a Traversara (e non solo) con regolarità.