La salute in viaggio

Un milione e mezzo di pazienti (ma la cifra è sottostimata) costretti a spostarsi ogni anno in regioni diverse dalla propria per curarsi. La mobilità sanitaria è uno dei grandi temi che torna d’attualità, nel nostro Paese, dopo la fine della pandemia. L’esplosione dell’emergenza Covid aveva quasi annullato i viaggi della speranza bloccando il flusso di persone alla ricerca di risposte adeguate ai loro problemi di salute. Il movimento è quasi esclusivamente da Sud a Nord: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono il 94,1% della mobilità attiva generando anche un flusso importante di denaro. Dal 2011 a metà del 2020 (prima delle forti restrizioni causate dalla pandemia) le Regioni del Sud hanno versato oltre 14 miliardi di euro a quelle del Nord per far curare i propri cittadini (3,5 miliardi in Emilia-Romagna). Adesso, però, la situazione impatta sugli altri problemi della sanità, in primis la carenza di medici. La “frammentarietà delle performance sanitarie che «va al di là della divaricazione Nord-Sud disegna un’Italia a 21 velocità, nella quale l’accesso alle cure è drammaticamente condizionato dalla casualità di risiedere in una determinata area geografica” evidenzia Barbara Cittadini, presidente dell’Associazione italiana ospedalità privata. Questa eterogeneità “costringe chi può ad affidarsi alla mobilità sanitaria – aggiunge Cittadini – o al mercato privato delle prestazioni, anche in regime di intramoenia, e chi non dispone di sufficienti risorse finanziarie a rinunciare a prevenzione e cura”. Una risposta potrebbe arrivare dalla nuova sanità basata sui centri territoriali e il potenziamento della telemedicina, progetti sui quali sta lavorando il ministro Orazio Schillaci che hanno l’obiettivo di rendere più efficaci e veloci le risposte ai bisogni della gente. I risultati, però, non possono essere immediati.