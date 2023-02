La sanità va potenziata in Appennino

Bologna, 21 febbraio 2023 – Nella turbolenza della sanità italiana e con la grande voglia di risparmiare anche in questo settore, c'è il rischio che a rimetterci siano soprattutto gli ospedali dislocati in montagna e, di conseguenza, verrebbe penalizzata l'assistenza ai cittadini. In Appennino si aggiunge la carenza di medici di famiglia che in questi territori crea disagi molto più forti che in pianura per i cittadini. Lancio un appello alla politica in generale e alla Regione Emilia Romagna: non tagliate i servizi dei piccoli ospedali soprattutto nelle aree appenniniche.

Risponde Beppe Boni

I servizi in Appennino hanno necessità di un'attenzione maggiore rispetto alla pianura. Ovvio, in montagna la mobilità delle persone, soprattutto per i più anziani, è più complicata e le esigenze di assistenza sono maggiori. La riflessione, inutile dirlo, vale in modo particolare per la sanità. Pensiamo al servizio di Pronto soccorso per gli ospedali. È spesso poco praticabile con ore di attesa nelle città e quindi a maggior ragione per chi abita lontano tutto si complica maggiormente anche con una ambulanza a disposizione per i trasporti. E se su questo tema, come è accaduto nei giorni scorsi, interviene anche la Cna (Confederazione nazionale artigianato), quindi il mondo delle piccole imprese, significa che non si tratta della solita lagnanza dei soliti cittadini che vogliono tutto a portata di mano. Il problema è reale per la società. Per non spopolare la montagna non basta offrire l'acquisto di una casa di proprietà pubblica a cifre simboliche o tagliare le tasse. Serve una rete di servizi efficiente, sanità in primis, che renda la vita accettabile ai residenti. La presa di posizione di Cna nasce dalle voci di un taglio del Pronto soccorso dell'ospedale di Vergato, ma il discorso vale anche per altre aree. Dice Cna: "La preoccupazione riguarda il Pronto soccorso, avendo sentito dell’intenzione dell'Ausl di togliere il personale medico del dipartimento di emergenza-urgenza lasciando il personale medico di medicina generale che quindi configurerebbe il servizio come ambulatorio generico". Inutile girarci intorno: meglio risparmiare da altre parti, in montagna servono il Pronto soccorso in alcuni ospedali e il potenziamento delle specialità ambulatoriali.

