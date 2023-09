La Sardina che nuota fuori tema

Bologna, 12 settembre 2023 – La funzione principale di Mattia Santori consigliere comunale Pd non sembra essere quella di tutelare i giovani, ma di sponsorizzare le droghe. Non solo ammette di usarle e di coltivare cannabis ma invita i giovani a utilizzarle. Ad occhio e croce mi paiono stupidaggini ma non voglio dilungarmi oltre. Mi meraviglio che malgrado l'autodenuncia, non sia successo niente. Mi meraviglio anche di coloro che lo hanno votato consentendogli di assumere un incarico pubblico.

Giampaolo Corsini

Risponde Beppe Boni

Certo che Mattia Santori è un personaggio un po' naif, una figura piuttosto creativa per il consiglio comunale di Bologna. E' nato Sardina ed è diventato consigliere Pd. Acrobazie che si verificano in politica. Dovrebbe occuparsi di turismo ma la cannabis e la sua legalizzazione per lui sono un'ossessione. In passato ha affermato di coltivarla e di farne uso personale (quindi non punibile dalla legge), vai poi a sapere se è vero se è una trovata di marketing personale. Recentemente si è fatto notare per un'altra proposta innovativa: portare il consiglio comunale di Bologna in visita a uno stabilimento per la produzione di cannabis. L'ex Sardina politicamente imborghesita ha fatto questa uscita alla prima seduta di Palazzo d'Accursio dopo la pausa estiva. L'ex leader ha depositato formalmente una richiesta di udienza conoscitiva per visitare uno stabilimento di lavorazione, produzione e commercializzazione di cannabidiolo (Cbd) con sede proprio nel bolognese. Si ignora per ora in quanti si sono iscritti alla visita guidata. Ci sono problemi sul tappeto come la violenza giovanile, la violenza sulle donne, la città ai 30 all'ora, il contestato tram, il passante autostradale, il caro affitti, il rumore degli aerei sul quartiere Navile. Tutti nodi verso cui la giunta e il consiglio comunale mostrano impegno con soluzioni più o meno condivise dai cittadini, anche contestate, che fanno discutere, ma che attengono alla vita della città. E il cavaliere solitario Santori si segnala alla ripresa dei lavori puntando ancora una volta sulla cannabis. Chi è fuori tema? Lasciamo la risposta ai cittadini. A proposito: dove sono finite le altre Sardine che riempivano le piazze? Sparite. Forse anche questo è un segnale.

[email protected] [email protected]