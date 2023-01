La scelta d’amore

Ci sono storie che lasciano davvero senza parole. Perché racchiudono al loro interno, in un abbraccio inscindibile, il massimo della crudeltà e il massimo dell’amore. La vicenda di Filippo Muscia Masuzzo, 54enne di origini siciliane ma da tempo residente nel Bolognese, ci insegna proprio questo: nel momento del più profondo dolore, in cui si avverte anche un acuto senso d’ingiustizia, ecco che l’ultimo gesto d’amore, il più grande, riporta tutto a una prospettiva diversa. Filippo era nato con una problema congenito ai reni, tanto da subire il primo trapianto a 26 anni in Sicilia. Poi, nel 1990 era arrivato a Bologna per poi trasferirsi, dieci anni fa, a Vergato, un paesino abbarbicato sull’Appennino. I suoi problemi dopo il primo trapianto non si erano risolti, tanto che ne aveva subìto un altro nel 2019, al Sant’Orsola. A quel punto la sua vita era davvero cominciata, come raccontano oggi i familiari. Aveva trovato la serenità dopo tanta sofferenza e due mesi fa, finalmente, lui e la moglie avevano coronato il sogno di concepire un bambino. Ma ecco il destino. Qualche giorno fa Filippo è stato falciato da un’auto mentre attraversava sulle strisce. È morto l’altra notte, dopo sei giorni di agonia in ospedale. Lascia la moglie incinta di due mesi e gli altri parenti annichiliti dal dolore. «Proprio ora che era finalmente cominciata la sua vita», dice con rabbia e amarezza il cognato. Ma proprio qui, quando tutto sembra così ingiusto, ecco che arriva l’ultimo gesto d’amore di Filippo, che fa germogliare un fiore da questa tragedia: per espressa volontà del 54enne, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Lui, che aveva ricevuto quel dono per ben due volte, ha voluto donare la vita a qualcun altro. E il suo gesto, per sempre, sarà per noi d’esempio. Ciao Filippo. E grazie.