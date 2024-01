La scommessa delle grandi infrastrutture

Nell’anno delle amministrative, dove il centrodestra punta tra Emilia-Romagna e Marche alla piena maturità di governo, quali sono le priorità per le nostre regioni? Il 2024 delle Marche ruota, per forza, attorno al minato fronte dell’aeroporto e dei voli di continuità territoriale. Il governatore Francesco Acquaroli ha sottolineato comunque i dati dell’aeroporto e lanciato un monito sul servizio pubblico garantito da Europa, Regione ed Enac, tutt’altra cosa rispetto alle cancellazioni dell’autunno caldo. Se è vero che le Marche hanno problemi storici di collegamento viario e ferroviario, è pacifico che è propri dai voli che possono arrivare risultati immediati nel futuro prossimo. Ergo? Solo insistendo sull’aeroporto marchigiano si può puntare alla piena competitività. Diversa è invece la situazione in Emilia, dove il 2024 deve essere l’anno delle grandi infrastrutture: tre su tutte, Cispadana (Ferrara-Reggiolo), la bretella Campogalliano-Sassuolo e l’ormai leggendario Passante di Bologna, di cui sono partiti i cantieri zero ma stupiscono gli ennesimi rallentamenti. Bologna è uno dei principali snodi europei ma da trent’anni non è all’altezza del suo traffico ed è rimasta ostaggio delle amministrazioni di centrosinistra e del volubile revisionismo di alcuni amministratori. Per risolvere il congestionamento del nodo, il Passantino non basterà. Come Confindustria credevamo in una nuova strada che, a nord, alleggerisse il traffico pesante. L’unica soluzione per togliere un po’ di pressione, dunque, resta insistere sul servizio ferroviario metropolitano. Ma non basta un maquillage agli orari, serve una rivoluzione di corse e investimenti: è accettabile che alla sera, dopo la mezzanotte e mezza, non esista più un collegamento ad esempio fra Bologna e Imola?