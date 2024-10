La solidarietà, un valore da insegnare

Martedì, nel pomeriggio, i tavolini di Piazza Galvani sono gremiti e c’è un gran via vai verso il Pavaglione. Attraverso la piazza ma inciampo nei lastroni sconnessi del selciato e cado a terra, rimanendo lunga distesa. Chi era davanti e dietro di me continua il suo percorso come se niente fosse, senza volgere uno sguardo e nessuno, tra coloro che siedono ai tavolini, si premura di offrire soccorso. Mi rialzo con il pantalone strappato e qualche escoriazione e mi guardo intorno domandandomi dove sia finito quel sentimento di fratellanza, di aiuto morale e materiale, che dovrebbe essere un caposaldo della convivenza sociale.

Nel mondo, tra le tante celebrazioni, esiste anche la Giornata della solidarietà. Il che non significa che la solidarietà esista sempre. A volte c'è a volte no, a volte esplode meravigliosamente soprattutto quando si palesa un'emergenza. Poi scompare nei piccoli episodi. Una signora cade sulla strada e nessuno si preoccupa di correre ad aiutarla. L'indifferenza è un virus che non ha vaccino e che non è mai scomparso. La Giornata della solidarietà venne istituita nel 2005 per rendere omaggio ad uno dei valori fondamentali della società civile e che deve essere uno dei capisaldi del genere umano. E' un principio di nobiltà d'animo che vive a macchia di leopardo, in un mondo che a volte lo riconosce, a volte lo ignora. Più nei piccoli gesti che nelle grandi occasioni. La società di oggi è più aperta in modo virtuale attraverso il web, le chat, google, l'intelligenza artificiale, ma poi si scopre che le persone sono a volte più chiuse, asserragliate nel personale fortino dell'indifferenza verso il prossimo. Forse dobbiamo impegnarci tutti, dalla famiglia alla scuola, per insegnare ai ragazzi ( e agli adulti) che la solidarietà è un valore del genere umano. Vogliamo sperare che se un'altra signora inciampa lungo la strada le persone sedute ai tavolini di un caffè o chi cammina lungo il portico si precipitino, facendo a gomitate, per portarle aiuto.

