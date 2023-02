La svolta della cooperazione

In passato quando le associazioni provinciali decidevano di fondersi tra loro, le polemiche erano all'ordine del giorno. Le prime grandi unioni in seno a Confindustria, ad esempio, furono viste come uno schiaffo ai territori e invece alla fine si sono rivelate vincenti, anche in Emilia Romagna: più si è, più si è uniti e più si conta. Ecco perché la nascita di Terre d'Emilia, che ha visto unire le Confcooperative di Modena, Bologna e Reggio Emilia, è senza dubbio una nota positiva. La nuova realtà diventa la più grande realtà territoriale del movimento e ha numeri di tutto rispetto: 640 imprese associate, 135mila soci, 47mila occupati e 7,8 miliardi di euro di fatturato. Non male. L'arrivo di Terre d'Emilia era stata preceduta dalla fusione dei tre centri servizi alle imprese legati a Confcooperative, nelle stesse province, offrendo così un polo di assistenza e consulenza molto robusto. Ora l'ulteriore passaggio che vede così Confcooperative poter contare ancora di più cercando, come dice Matteo Caramaschi, presidente della nuova realtà, ' di rafforzare la voce della cooperazione e i suoi progetti di sviluppo'. Questo esempio potrebbe trainare altre fusioni. In una realtà globalizzata come l'attuale non ha più senso rinchiudersi dentro ai confini provinciali e non solo per economie di scala occorrono realtà associative che giostrino su più territori e abbiano dimensioni tali da poter contare a livello nazionale. Solo il tempo dirà se la strada è giusta, ma intanto c'è dinamicità. E' già sufficiente in una panorama come l'attuale che ha bisogno di scosse. Forti.