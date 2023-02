L’accoglienza e l’indifferenza

"Non si tratta di offrire solo cibo e un tetto. Il nostro scopo è sviluppare una traiettoria di vita e integrazione per questi ragazzi". Parole sante, quelle che l’assessore al Welfare di Bologna Luca Rizzo Nervo ha detto al Carlino mentre snocciolava i dati dei minori stranieri non accompagnati arrivati sotto le Due Torri. Nel solo 2022 sono stati 640 e nelle strutture della città a fine anno erano ospitati 452 minorenni a fronte di una teorica disponibilità di 350 posti. Ma Bologna, come sempre, fa sforzi da gigante per accogliere tutti. E proprio qui sta il punto. Di fronte a fenomeni di questa portata, non si possono lasciare sole le città virtuose, girandosi dall’altra parte solo perché fa comodo. Bologna è la meta preferita per questi ragazzi fra le 12 possibili in Italia, cioè quelle che offrono un’accoglienza di questo tipo. E lo è perché offre più possibilità e servizi. Benissimo, questo è un motivo di orgoglio per tutti i bolognesi. Ma c’è un piccolo particolare. Per non lasciare soli questi ragazzi, che spesso arrivano da esperienze terribili, servono ingenti risorse in termini di personale e di strutture. Bologna ha messo sul piatto 8 milioni, altri 8 arrivano dallo Stato. "Ma oltre un certo limite vacilliamo", ammette Rizzo Nervo. Ecco il punto. Non si possono lasciare sole Bologna e le altre città capofila. Chi è più bravo è giusto che abbia le risorse necessarie. Altrimenti è il solito gioco dello scaricabarile. Ancora più odioso, stavolta, perché fatto sulla pelle di giovanissimi che hanno bisogno di un’opportunità e chiedono solo di potersi integrare e di avere un futuro sereno. Basta guardare la storia di Abdoul, arrivato dall’Egitto dopo un viaggio terribile durato un anno. Guardate la sua storia sul nostro sito, nel video-racconto che termina con la sua felicità per il lavoro trovato. Una bella storia. Ma le belle storie non arrivano mai per caso. Ricordiamocelo.