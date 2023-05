Lacrime d’amore

La prima domenica dopo la catastrofe, un’altra giornata tosta. Dolore, rabbia, ma anche speranza, stupore, amore. La foto-manifesto scelta per questa prima pagina è stata scattata a Faenza. La casa di Giulio e Teresa è devastata, ma loro ci sono, sono salvi, così come c’è, è stata salvata dal fango, la foto di 30 anni fa. È il bacio che sigilla il loro matrimonio. E ieri, con quella immagine in mano, gli sposi hanno ripetuto il gesto. Sì, baciatevi ancora Giulio e Teresa, perché questa prima pagina vuole essere un inno alla speranza: la Romagna tornerà come prima!

Ma lasciateci parlare anche di un sindaco, quello di Forlì. Gian Luca Zattini. Ieri mattina era alla messa nel quartiere più colpito della città e alla fine ha preso la parola. Quasi in lacrime, ha detto ai suoi concittadini: "Abbiamo fatto il possibile, ma non siamo riusciti ad arrivare ovunque. Scusatemi, scusatemi".

La foto del bacio scattata a Faenza, è già uno dei simboli dell'alluvione

Nessuno lo aveva messo in croce o accusato di nulla, eppure lui si è sentito in dovere di scusarsi.

Pensiamoci bene: viviamo in un mondo dove nessuno sa più chiedere scusa ed è sempre, sempre, colpa degli altri. Avete presente lo scaricabarile? Lo fanno i politici, ma forse lo fa anche ognuno di noi. Ecco, ora che siamo tutti più poveri, disperati ma magari un po’ più umani, si può ripartire anche così: sono i piccoli gesti a fare grandi cose.