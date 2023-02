L'Alma Mater piace molto agli stranieri

Bologna, 15 febbraio 2023 – C'è un “calo fisiologico” delle matricole all'Università come segnala l'ateneo? No, penso che si tratti di un calo colpevole. Gli studenti fuori sede avevano chiesto le lezioni a distanza per i costi e almeno, o solo per loro, si poteva fare. Con la difficoltà di reperire casa a Bologna, con costi in crescita, sarebbe stato doveroso andare incontro alle richieste degli studenti. Niente affatto, hanno ricevuto una risposta negativa. E allora ben gli sta all'Alma Mater se calano le iscrizioni.

Carlo Nadalini



Risponde Beppe Boni

Il dato è certo. Per la prima volta dopo dieci anni l'Alma Mater perde iscritti: meno 6,5%. Le matricole che si sono presentate agli sportelli dell'ateneo sono 26.421, vale a dire 1.827 in meno rispetto a gennaio dello scorso anno. Il rettore Giovanni Molari spiega questi numeri con un "calo fisiologico atteso", in linea con le altre università italiane. Non tutte le università però hanno cifre in calo. L’Università di Torino, Tor Vergata, Roma Tre e La Sapienza sono in aumento e quindi lo scenario è più complesso di una semplice altalena dei numeri. I primi tre atenei citati registrano 300 studenti in più ognuno mentre Torino totalizza quasi mille iscritti in più. Si aggiunge anche Palermo con un ritocco verso l'alto di circa cento studenti, mentre MIlano come Bologna registra un calo di iscrizioni alle università statali. A Bologna però salgono le presenze degli studenti stranieri e il numero complessivo degli iscritti si aggira intorno alle 89mila unità. La crescita degli stranieri ruota intorno al 7% con arrivi da Iran, Turchia e Germania. Il rettore Giovanni Molari minimizza e spiega che sono numeri comunque positivi e in crescita rispetto al periodo pre pandemico 2019-2020 quando i nuovi arrivi toccarono il tetto di 25369. In questo scenario possono aver giocato veri fattori ma per far scattare l'allarme è necessario verificare la situazione sul lungo termine prendendo in considerazione qualche anno. Certamente resta ancora molto da fare sugli alloggi. Trovare casa a Bologna per uno studente a prezzi accettabili è sempre più difficile. L'ateneo ha allestito 600 nuove residenze ma c'è ancora molto da fare su questo versante.

