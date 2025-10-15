L'altra guerra

Mentre a Sharm El Sheikh si firma un accordo storico per il Medio Oriente e a Gaza si festeggia e a Gerusalemme pure, in Italia si affilano le armi. A farlo (sembra strano ma non lo è) sono coloro che si autodefiniscono paladini della pace e che, in quanto pacifisti, non perdono occasione di prevaricare chi non la pensa come loro, di infrangere la legge, di occupare strade e ferrovie, di rompere vetrine e di tirare sassate ai poliziotti, com'è accaduto martedì sera a Udine. A Bologna, che per una serie di motivi è diventata la capitale del terzomondismo militante, c'è chi ha celebrato per le strade il pogrom del 7 ottobre. A seguire, sono ripresi gli atti di illegalità pro Pal, come le occupazioni delle sedi universitarie. Accade ad accordo fatto, per una ragione semplice: ciò che anima queste frange minoritarie non è la speranza di pace, ma la speranza di guerra (vedremo tra poco contro chi). Se fossero interessate alla pace, si mobiliterebbero per tante altre cause (ad esempio quella ucraina) e invece non lo fanno. Le uniche cause che sposano sono quelle che consentono di mettere nel mirino il grande nemico, l'Occidente e i suoi valori. Ai loro occhi c'è massacro e massacro. Putin è un invasore e un tiranno, ma è anche anti occidentale, quindi nessuno lo contesta. Padronissimi di pensarla così e di gridarlo ai quattro venti, purché non abbiano la pretesa di zittire il prossimo. E invece è proprio quello che tentano di fare.

È un brodo di coltura in cui prospera l'intolleranza. Il delirio di tanti protagonisti degli anni di piombo nacque allo stesso modo, nell'illusione di essere un'avanguardia illuminata chiamata a educare la maggioranza sprovveduta. Per questo sarebbe opportuno sconfessare queste frange. Invece non accade. Vengono condannate severamente le illegalità, ma lì ci si ferma. Non c'è, da parte del sindacato, del mondo universitario, dei partiti della sinistra radicale e dello stesso Pd, una presa di coscienza critica rispetto ai cosiddetti collettivi. Anzi, vengono considerati interlocutori da coccolare, si concedono loro spazi e perfino finanziamenti, si chiude un occhio (e a volte due) sulle loro malefatte, si premiano senza motivo i loro eroi, come Francesca Albanese. È emblematica la difficoltà a discernere tra chi dice la sua in modo civile e chi, invece, incendia le piazze: condannati sbrigativamente i tafferugli, si fa di tutt'erba un fascio, elogiando con entusiasmo salottiero una nuova generazione finalmente consapevole e partecipe. Senza rammentare l'ovvio: manifestare è bene, occupare no.