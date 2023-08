L'Appennino, un bene comune da difendere

La corretta manutenzione dell'ambiente che ci circonda significa prevenire disagi e danni. Personalmente sono un assiduo frequentatore dei nostri appennini, specie quello bolognese, che ci riservano luoghi di rara bellezza. Noto però che in diverse aree da anni ci sono boschi privi di manutenzione. Dobbiamo ricordarci però tutti i rischi conseguenti che ne derivano. Ci vorrebbe una legge che mettesse ordine in questo ambito estremamente importante. Floro Turchi

Risponde Beppe Boni

La montagna emiliano romagnola è un tesoro ambientale che non tutti conoscono a fondo. Ci sono borghi antichi preziosi come gioielli, angoli di boschi da far invidia alle cime del Nord Italia, una ragnatela di sentieri che consente trekking e passeggiate per tutti, una ricettività delle aziende agrituristiche di assoluto livello. Ecco allora che questo tesoro va custodito meglio e in modo uniforme, invece ciò succede a macchia di leopardo. Da qualche parte bene, da altre peggio. La manutenzione dell'ambiente è necessaria per due ovvie ragioni. Primo motivo. Le potenzialità turistiche dell'Appennino possono essere sfruttate ancora di più e meglio di quanto accade oggi. Il turismo sostenibile delle escursioni e dei borghi di montagna porta benefici all'economia in quota, cosa di cui c'è assoluta necessità. Anche gli stranieri, che apprezzano molto la Toscana, stanno cominciando a conoscere l'ambiente emiliano romagnolo. Personalmente, con sorpresa e soddisfazione, ho incrociato inglesi in un trekking dalle parti del Corno alle Scale e spagnoli e polacchi sulla vetta del Monte Cimone (Modena). Secondo motivo. La disastrosa alluvione ma anche le incursioni successive di maltempo furioso hanno rivelato quanto l'Appennino sia fragile. La scarsa manutenzione ambientale agevola i disastri che abbiamo ancora sotto gli occhi con strade franate, boschi devastati, case minacciate dagli smottamenti. Il costo economico e sociale è imponente. Il clima è cambiato, il maltempo è più aggressivo ma non dobbiamo essere noi a dargli una mano. Più che una legge serve il buonsenso.