L’assassinio e le espulsioni impossibili

Bologna, 20 ottobre 2023 – Non è per nulla rassicurante sapere che Abdessalem Lassoued, il tunisino che ha ucciso due svedesi in Belgio e poi ucciso a sua volta dalla polizia, era passato da Bologna dove si è soffermato parecchio tempo. Poi si è allontanato e ha fatto perdere le tracce. Era un estremista e chissà se a Bologna ha avuto contatti con altri elementi radicalizzati come lui. Doveva essere espulso ma per anni ha vagato tra Bologna e l'Europa fino a rivelarsi per quello che era: un terrorista assassino. Di chi è la colpa? Gabriele Rossi

Risponde Beppe Boni

In un caso così ingarbugliato non è facile attribuire la colpa ad una singola persona o ad un singolo ente. La morale è che un elemento radicalizzato, estremista islamico già sotto il faro della Giustizia anche a Bologna nonostante fosse già stato individuato come tale ha potuto muoversi liberamente per mezza Europa dal 2011 ad oggi fino ad imbracciare un mitra e uccidere a sangue freddo due persone a Bruxelles. Il sistema così non funziona. Tra ricorsi, richieste di asilo, burocrazia giudiziaria e civile, Abdessalem Lassoued, 45 anni tunisino giunto a Lampedusa su un barcone, è riuscito a non farsi cacciare dall'Italia. Quanti altri clandestini ci sono a piede libero come lui in giro nel nostro Paese e ora potenzialmente più pericolosi con l'incendiarsi delle piazze arabe in seguito alla guerra di Gaza? Il censimento è quasi impossibile ma evidentemente la rete di protezione europea, e quindi non solo italiana, è insufficiente. Va cambiata e resa più rigorosa. L'esempio del terrorista tunisino è illuminante. Abdesalem, non proprio uno stinco di santo, riesce a fuggire da un carcere tunisino dove era detenuto per reati comuni e politico religiosi per saltare su un barcone della rotta Sfax - Lampedusa e sbarcare come innocuo e anonimo migrante. Primi segnali. A Bologna finisce nel mirino della magistratura per sospetto radicalismo islamico ma il procedimento non approda a nulla. Avrebbe dovuto essere espulso, ma un magistrato bolognese annulla il provvedimento di rigetto della richiesta d'asilo. Intanto la polizia italiana segnala a tutta Europa che è un sospetto jihadista pronto a partire per i campi dei battaglia dell'Isis in Medio Oriente. Poi si sposta indisturbato fra Svezia e Belgio, viene di nuovo individuato, attraverso contatti con altri personaggi in chiaroscuro fino al duplice omicidio dei due svedesi al grido di Allah Akbar. Tutto ciò deve servire da lezione per comprendere che troppe cose non vanno nello scambio di informazioni fra servizi antiterrorismo e magistratura nei Paesi europei.

