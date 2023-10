L’assist dell’ottimismo

Poco per fissare certezze, sufficiente per alimentare ottimismo. Domenica scorsa, l’open day vaccinale in Lombardia ha fatto registrare il tutto esaurito. Migliaia in fila per le punture anti Covid e anti influenza stagionale. Un segnale forte per disinnescare la temuta stanchezza della profilassi dopo l’eccezionale campagna portata a termine in Italia durante la pandemia. In Emilia-Romagna e nelle Marche, come in tutte le altre regioni, sono arrivate le dosi aggiornate di vaccino contro il Coronavirus, efficaci anche per neutralizzare Eris, la variante dominante in Italia.

Tra pochi giorni si parte con la possibilità di fare la doppia iniezione nella stessa seduta. Esperti e scienziati raccomandano le vaccinazioni soprattutto per proteggere le persone anziane e fragili ed evitare che il Covid rialzi la testa. Un assist importante è arrivato dalla Fondazione Nobel che ha assegnato il riconoscimento per la medicina 2023 a Katalin Karikó e Drew Weissman per aver gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che hanno reso possibili i vaccini anti Covid.

Dalla scienza e dalla ricerca un messaggio di energia e sicurezza.