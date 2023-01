Sting si svegliò in piena notte e in mezz'ora compose 'Every breath you take', uno dei capolavori dei The Police. Una lucciola notata nella crepa di un muro durante una passeggiata, ispirò a Leonardo Sciascia l'incipit de 'L'affaire Moro', nel ricordo di Pier Paolo Pasolini. Negli anni Sessanta, Giovanni Rana preparò le confezioni di pasta dopo aver visto che le donne lavoravano fuori casa e non avevano più tempo per cucinare.

Carpe diem. L'attimo vincente gradito ai cuori di tutte le epoche, dai boomers ai millenials alla Generazione Z. L'attimo vincente che il destino ha sistemato sul ponte di trasmissione della storia del basket quando, domenica sera, Milos Teodosic ha insaccato il canestro della vittoria per la Virtus contro la Reyer Venezia. Il 28 gennaio 1973, 50 anni fa a Bologna, fece la stessa cosa John Fultz regalando alla Virtus sulla sirena un successo ormai insperato, sempre contro la Reyer Venezia. Due campioni che dialogano oltre gli steccati del tempo.