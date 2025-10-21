Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
L'autobus dei sogni
21 ott 2025
MATTEO NACCARI
L'autobus dei sogni

Sono costosi (a Bologna quasi un lusso), non sempre puntuali e soprattutto con tanti anni sulle spalle. È questa la situazione che vivono gli autobus in Emilia-Romagna. Certo, non bisogna generalizzare, ma di sicuro c'è che il trasporto pubblico locale non è di qualità e al passo con quello di altre città, soprattutto europee. Di fatto lo hanno riconosciuto sia la Regione sia i sindacati che hanno rotto gli indugi e rilanciato l'idea di creare un'unica azienda regionale per gestire il servizio, con possibili ricadute positive sia sui cittadini che sui dipendenti.

Ad aprire la discussione è stata l'assessore regionale ai Trasporti, Irene Priolo, che ha spiegato che si punta a creare un'azienda unica, anche perché “il mercato attuale penalizza le realtà più piccole ed è per questo che guardiamo a un unico grande soggetto regionale per far sì che a breve non arrivino soggetti esteri sui nostri territori”. Quindi avanti tutta sul matrimonio tra Seta (Piacenza, Modena e Reggio Emilia), Tper (Bologna e Ferrara) e Start (Romagna) con Parma alla finestra perché ancora indecisa se continuare tutta da sola o partecipare a un gruppo più ampio.

Dai sindacati – le sigle Filt-Cgil e Fit-Cisl – è arrivato un ok anche perché “il settore – dicono – è stato depauperato negli anni con un calo di autisti, in virtù di dinamiche salariali non più idonee a un mestiere di grande responsabilità e fortemente stressante”. Quindi, via al progetto che al di là degli aspetti burocratici legati all'attuale struttura societaria delle varie aziende ha anche bisogno di linee guida precise e di obiettivi chiari perché non si tramuti nella nascita dell'ennesimo carrozzone pubblico. Il primo traguardo dovrebbe essere quello di migliorare il servizio ovunque, con mezzi moderni, puliti e soprattutto a portata di tutte le tasche. Cosa che non avviene, come detto, ad esempio a Bologna dove il costo del biglietto è esploso nonostante Tper sia in utile. Senza dimenticare un'integrazione – di tariffe e di mezzi – anche con i treni locali, ad esempio. Quindi bene pensare in grande, ma con i piedi per terra: la mobilità – in città affogate dal traffico come quelle emiliano-romagnole – ha bisogno anche del trasporto pubblico locale. Efficiente e per tutte le tasche.

