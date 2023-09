Lavori urgenti per l’alluvione: ecco i fondi, ma ora pochi li chiedono

Il post alluvione è un romanzo scritto da Kafka. Ora che i soldi ci sono dopo mesi di polemiche violente, ora che l’ordinanza Figliuolo per le opere di somma urgenza è pienamente operativa e capiente, ora che il Governo ha impresso un’accelerazione auspicata da tutto il centrosinistra che guida l’Emilia-Romagna, è possibile che nessuno (o almeno, pochissimi) reclami quei denari?

A giovedì sera, per gli affidamenti con carattere di somma urgenza, la struttura commissariale ha erogato 42 milioni e 526mila euro, con acconti del 40% o cifre integrali a seconda delle richieste. Ricordiamo che lo stanziamento in conto capitale 2023 è di 908 milioni e quello per il 2024 di 750 milioni, con una cassa da 876 milioni disponibili. Dei 42 milioni, 38 sono peraltro rappresentati dalle richieste dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile, poi appaiono soltanto i Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Cesena, Budrio, Pian oro e Novafeltria, la Provincia di Forlì Cesena, quella di Ravenna e l’Unione Romagna Forlivese.

Qualcosa non torna nei conti, se pensiamo che la cifra per le somme urgenze era stata stimata in 1,8 miliardi e in quasi 6mila interventi. Dopo una ulteriore ricognizione, la cifra per la somma urgenza è arrivata a 414 milioni. Cerchiamo allora di capire cosa possa essere successo. Si potrebbe pensare, in prima istanza, che i fondi siano richiesti, ma non vengano erogati subito.

Errore: secondo quanto ha detto più volte Figliuolo, se la richiesta arriva alla sera, la mattina successiva scatta già l’erogazione.

Secondo passaggio. È palese che nell’elenco siano di fatto inesistenti i Comuni. Ci deve essere dunque un rallentamento negli enti. Molti sindaci confermano proprio questa problematica, per l’assenza di tecnici per la rendicontazione.

Terza possibilità: il fabbisogno reale non era forse corrispondente alle stime. Questo sarebbe particolarmente delicato, perché i soldi, una volta stanziati alla struttura commissariale, lì restano e non possono essere riutilizzati in altro modo, non tornano in economia. Sappiamo poi che tutte le richieste sono valutate anche dalla Finanza, e grazie al cielo. Ma evidentemente c’è anche una cautela nella richiesta, con una catena tra sindaci, giunte, consigli e tecnici che allunga i tempi.

Il rischio è che si ritardino lavori attesi proprio per queste settimane, in cui peraltro siamo stati graziati dal meteo. Vediamo già la scena: il Governo che fa presente che i fondi c’erano, i Comuni e la Regione che accusano le lentezze di Roma. Rischiamo, dunque, l’ennesimo scaricabarile. Ma i numeri sono, piaccia o meno e dopo tante lentezze e ritardi, quelli che vi abbiamo raccontato.