Lavoro offresi, ma solo pochi lo accettano

Bologna, 31 gennaio 2023 – Temo che la sforbiciata del governo al reddito di cittadinanza sarà motivo di seri problemi. E ciò accadrà anche in città come Bologna e in regioni come l'Emilia Romagna dove tutto sommato l'economia viaggia a buoni ritmi e crea meno problemi rispetto ad altre realtà italiane. Ho molti dubbi anche sul fatto che in certi settori si faccia fatica a coprire la richiesta di posti di lavoro. Se i compensi rispettano gli standard di mercato nessuno rifiuta il lavoro, se si specula la gente fugge.

Carlo Marcheselli



Risponde Beppe Boni

Intanto va precisato che il governo ha rivisto il meccanismo del reddito di cittadinanza senza penalizzare le categorie più fragili che continuano ad essere coperte dall'assistenza necessaria. Bisogna essere sinceri e vedere le cose con serenità senza ideologie. Il reddito di cittadinanza così come è stato concepito è stato un mezzo fallimento per certi aspetti, mentre per altri ha funzionato. È innegabile che ha creato meno posti di lavoro del previsto. Il problema certo non è tutto qui, ma rimane un mistero tutti italiano il fatto che ogni giorno i cittadini piangono per l'aumento dei prezzi al consumo, del gas da riscaldamento, del carburante, dell'energia elettrica, poi ci sono interi settori che non riescono a coprire l'offerta di lavoro pur applicando i contratti previsti dalla legge. Tutti ricchi? Macché. Gli esempi sono tanti, basta scegliere. Alcuni giorni fa il Carlino ha pubblicato l'appello di Ambienta servizi, società bolognese specializzata in pulizie. C'è la necessità di coprire dieci posti, ma i lavoratori non si trovano. I colloqui sono semivuoti e arrivano pochi curricula. Eppure sono previsti la regolare applicazione del contratto di lavoro, welfare aziendale, premi per obiettivi. Così succede nei settori della ristorazione, dell'alberghiero, dei bar sia per gli impieghi stagionali che per le occupazioni stabili. Segnalano difficoltà a trovare lavoratori anche gli operatori turistici dell'Appennino che ha riaperto con successo la stagione di sci. Anche qui scarseggia il personale. Certo non è tutta colpa del reddito di cittadinanza, ma di sicuro questo non aiuta.

[email protected]

[email protected]