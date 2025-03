L’azzurro fragile e bellissimo dei calanchi

Da quando Leonardo definì i calanchi romagnoli ‘azzurrigno terren di mare’, era il 1503, le argille azzurre, ovvero i depositi argillosi ’subappenninici’ del Pliocene che ricordano la presenza del mare, diventarono interessante materia da plasmare per gli artisti. E nacque un legame forte con un territorio, che definì anche la principale vocazione artistica di una città come Faenza, che nella tremenda alluvione del maggio 2023 vide l’amata argilla staccarsi dai calanchi e finire nei fiumi che inondarono la città. Allora il Comune di Bologna, in un gesto di grande fratellanza, volle organizzare la mostra Immanente. L’arte di Faenza riplasmata dall’acqua, nell’ambito di una convenzione sottoscritta tra il Settore Musei Civici di Bologna e Museo Carlo Zauli che prevedeva momenti futuri di progettazione. Come quello che si apre oggi alle 17,30 alle Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio, proprio in piazza Maggiore, ovvero l’esposizione Azzurro fragile. I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea, un viaggio nei calanchi realizzato da artisti di rilievo nazionale ed internazionale che hanno vissuto, vivono o frequentano questo territorio. La mostra, curata da Matteo Zauli, si articola in tre sezioni, a cominciare dalla prima, di tipo documentaristico con contributi filmici e fotografici affidati a Riccardo Calamandrei, Claudio Betti e al Gruppo Fotografia Aula 21, che fornisce informazioni storiche e naturalistiche su questo territorio particolare, sottolineandone il contributo dato allo sviluppo dell’artigianato e dell’arte ceramica fin dall’epoca romana. Si prosegue con una sala storica con xilografie, fotografie (come la suggestiva Calanchi dell’olmatello, uomini e pini sul crinale) disegni del poliedrico artista faentino scomparso nel 1976 Francesco Nonni, che più volte aveva scelto i calanchi come teatro delle sue raffinate opere.

E ancora due sculture di Carlo Zauli – tra cui Primario esploso, opera con uno sviluppo ondulare in grès con smalto Bianco Zauli su base cubica in legno laccato bianco- che proprio dai calanchi trae ispirazione per l’aspetto materico della sua arte. La terza sezione, quella contemporanea, è dedicata ad artisti fortemente legati, per nascita o per scelta di vita, ai territori delle argille azzurre, che hanno anche creato le opere per la mostra, spaziando dalla pittura alla fotografia, dal disegno alla scultura e all’installazione.

Qui sono i lavori di Sergia Avveduti, Gaia Carboni, Monica Zauli, Barbara De Ponti, Oscar Dominguez, Silvia Chiarini, Cesare Reggiani, Filippo Maestroni. Ci sono i dipinti di Jacopo Casadei, i disegni paesaggistici a matita colorata di Andrea Salvatori che propone anche una scultura di un magma argilloso con naso, Il custode. C’è L’escuchador 08, scultura sonora di Juan Esteban Sandoval, i ‘calanchi’ in acrilico su carta creati da Noriko Yamaguchi, che ricordano gli origami. E poi il Lacoste, coda di coccodrillo di Marco Ceroni, l’azione documentata da sei fotografie di Italo Zuffi sui calanchi e una ceramica. Una mostra questa, che, come è stato ricordato, “dimostra come l’arte possa dare un segnale per reagire e sperare nella bellezza del futuro”.