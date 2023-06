Le aziende al top producono energia pulita

Bologna, 18 giugno 2023 – Leggo sul Carlino di Illumia, azienda che rappresenta un ottimo esempio per produrre energia pulita. E' un'operazione all'avanguardia con i tempi nel rispetto ambientale. Auspico a questo punto che anche il Comune di Bologna possa applicarlo nella struttura eretta sopra agli uffici. La scelta eventualmente fatta da un ente pubblico oltre a dare un buon esempio di risparmio energetico darebbe anche un riparo ai cittadini per piogge e neve. Alfonso Ropa

Risponde Beppe Boni

Le aziende che stanno al passo con i tempi nell'investire in energia pulita sono quelle che sanno guardare al futuro. Se anche nell'immediato l'impegno economico non ha un riscontro consistente lo avrà un domani e comunque la reputazione di un gruppo imprenditoriale si misura sul piano internazionale con le scelte di rispetto verso l'ambiente. Illumia, impresa bolognese che opera sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, fa capo alla famiglia Bernardi. E uno dei brand che da sempre investe su questo fronte oltre ad essere altrettanto impegnata nel sociale e nella diffusione della cultura. Riassumiamo l'operazione fatta sull'energia pulita. Sul tetto degli stabilimenti aziendali è stato allestito un grande parco fotovoltaico per l'autoproduzione di energia elettrica. Il parco, completato da qualche settimana, copre una superficie di oltre 550 metri quadrati, ha una potenza pari a 100 kilowatt picco (Kwp) e una produzione annua di oltre 113 megawatt-ora (Mwh). Il progetto consentirà un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica di circa 100 tonnellate all’anno. E-Wide è la società ’Esco’ costituita all’inizio del 2021 come risposta del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, alle sfide attuali e future legate alle fonti di energia rinnovabili e all'efficientamento energetico. Dell’energia prodotta, pari a 113.119 kilowatt-ora, solo 74.624 saranno destinati all’autoconsumo. Il resto sarà destinata alla cessione in rete. Scelte come questa confermano la svolta strategica in atto nel mondo industriale che fa seguito alla crisi dei mesi scorsi con le aziende più all'avanguardia che si orientano verso una maggiore autosufficienza in termini di produzione interna e una minore dipendenza dal mercato. Il presidente di Illumia, Marco Bernardi, inoltre ha annunciato l’ingresso nel mondo della produzione e ha presentato il piano industriale a 5 anni.

