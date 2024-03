Le aziende Top

Tornano i Top 500, le ricerche che mettono sotto la lente i bilanci delle principali aziende di Bologna e della Romagna. I numeri di Bologna e provincia, raccolti in un inserto che viene distribuito gratuitamente in allegato al Carlino in edicola oggi, 7 marzo.

Top 500 Bologna – appunto un evento annuale che fornisce una panoramica delle realtà imprenditoriali bolognesi, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide – è curato da PwC Italia e dal Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Resto del Carlino, Confindustria Emilia, Fondazione e ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna.

I dati della ricerca sulle performance 2022 delle prime 500 imprese del territorio sono stati presentati al cinema Modernissimo: insieme a imprenditori locali saranno approfondite le sfide e le opportunità che gli attori delle filiere dell’elettronica e meccatronica e del digital sono chiamati ad affrontare in un contesto economico generale sempre più complesso. Si è discusso anche delle strategie e dei piani di investimento per promuovere una crescita sostenibile e digitale delle imprese e del territorio.

Tornando all’inserto, l’analisi dei vari settori, dalle cooperative all’automotive, dal commercio al biomedicale alla meccanica – per citarne alcune – è integrato da interviste a Nicola Montanari di Nimax, ad Alessandra Poggiani, direttrice generale di Cineca, a Mario Cifiello presidente di Coop Alleanza 3.0 e a Marco Checchi amministratore delegato di Pelliconi.

Top 500 Romagna, invece, sarà presentato giovedì 21 marzo alle 16 al Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro, in via Roma 2 a Castrocaro Terme. E' la decima edizione.

Nel corso dell'incontro, organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università di Bologna e con la partecipazione di Confindustria Romagna, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì e il Resto del Carlino, verranno presentati i dati della ricerca sulle performance 2022 delle prime 500 imprese del territorio e verranno condivisi gli andamenti di mercato attuali.

L'inserto sarà distribuito gratuitamente in edicola - nelle province della Romagna - il 22 marzo.