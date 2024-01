Le case (im)popolari

In Emilia-Romagna volano parole grosse sulle case popolari. Dietro le mille acrobazie politiche, il tema vero che che interessa la gente è il seguente: a chi devono andare gli alloggi a prezzi scontatissimi in regione? Ce ne sono 55mila da Piacenza a Rimini, con la povertà che cresce ne servirebbero di più, 25mila persone sono in lista d'attesa. E non ci sono soldi per ristrutturare tutti gli alloggi: molti sono in stato pietoso. Seimila sono sfitti.

Questa è la carne', poi c'è la polemica. E attorno alla domanda di cui sopra (a chi devono andare le case popolari in regione) si è scatenato il pandemonio. Una delibera della Regione (con la R maiuscola, cioè la giunta Bonaccini) spiega che il requisito della residenzialità storica vale per non più di 3 anni. Ciò vuol dire: se hai tre anni di residenza (esempio: il magrebino arrivato a caccia di fortuna) sei alla pari dell'italiano che paga le tasse nel suo Paese da 20, 30 o 40 anni.

L'ho messa giù un po' come la interpreta il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che chiama a raccolta tutti i sindaci dell'Emilia-Romagna (almeno quelli di centrodestra) per fermare il Pd e ridare le case popolari agli italiani. Case popolari che in Emilia-Romagna sono assegnate quasi al 77% già agli italiani e al 23% agli stranieri. Fabbri ha di nuovo litigato anche con il suo vescovo, Achille Perego (che invece dà ragione a Bonaccini) e gli ha detto che gli stranieri li può accogliere a casa sua, anzi nella sua reggia vescovile.

Il problema, comunque la si veda, esiste. Ed è un problema grosso. Con la crisi che c'è, rischia anzi di diventare gigantesco negli anni a venire. Italiani o stranieri, servirebbero in realtà sempre più case a basso prezzo. O magari stipendi più alti, ma questo è un altro discorso.