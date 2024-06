Le correnti il vero limite del partitone

Passate le Europee, si guarda già all’appuntamento autunnale delle Regionali. Una competizione che riguarda Bologna da vicino, visto il dibattito che, nel Pd, si è creato attorno al peso che il capoluogo emiliano dovrebbe avere nella scelta del candidato, aspirante successore di Stefano Bonaccini.

Innanzitutto bisogna partire dai dati: l’indicazione che esce dalle urne europee a Bologna è chiara. Il centrosinistra, forte dei voti di Pd (40,28%, poco sotto le 190mila schede in città e provincia, in termini assoluti quelli che aveva anche nel 2019) e Alleanza Verdi e Sinistra (sfiorati i 40mila consensi), mette insieme quasi il 50% dei voti.

Nel centrodestra, avanza Fratelli d’Italia (quasi al 25%, con 115mila voti tra città e hinterland), che, dopo quasi due anni al potere a Roma, incassa il gradimento degli elettori del proprio campo, cosa riuscita a pochi partiti al governo nel continente (vedi Francia e Germania). In cinque anni, tra Lega e Fratelli d’Italia i rapporti di forza si sono di fatto ribaltati, ma il bacino di voti resta più o meno lo stesso. In vista della sfida per lo scranno più alto di viale Aldo Moro, con questi numeri il Pd e i suoi alleati partono in forte vantaggio.

La certezza, al momento, è una e accomuna entrambi gli schieramenti: bisogna trarre il dado il prima possibile. Nel centrodestra, la coordinatrice di Forza Italia, Valentina Castaldini ha annunciato la convocazione del tavolo di coalizione. Dopo settimane a cercare un profilo civico che allargasse il perimetro del centrodestra, si è lanciata una riflessione sull’opportunità di una scelta più caratterizzata politicamente.

Nel centrosinistra, il passo avanti di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna (che governa con i 5 Stelle e dunque potrebbe ricreare l’effetto ’laboratorio’ per ricostruire il ponte con Conte), è di quelli davvero seri. Gli altri nomi in campo, al momento, sono Vincenzo Colla e Irene Priolo. Dopo i ballottaggi, si accelererà la scelta dell’aspirante governatore. Fermo restando che, in caso di mancata intesa unitaria, andranno indetti i gazebo.

L’unità, per ora, sembra garantita dal ‘patto’ siglato l’altro giorno da Bonaccini e Lepore, ma il sindaco ha ribadito che Bologna deve contare di più. Magari piazzando in giunta una o due personalità più vicine al nuovo corso di Elly Schlein, ‘riequilibrando’ così i profili riformisti. Ecco, il pericolo più grande per il centrosinistra è di perdersi in schermaglie interne: l’elettorato potrebbe non capire e rispondere in maniera tiepida al richiamo delle urne.