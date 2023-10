Le due facce della sosta per il Bologna. Da una parte, Thiago Motta è costretto a lavorare con quello che passa il convento di Casteldebole, svuotata di undici nazionali. Dall'altra, quello che le nazionali tolgono oggi, potrebbero però restituirlo domani. In termini, per esempio, di rigenerazione di un giocatore. Il caso emblematico è quello di Jesper Karlsson, il nuovo numero 10 rossoblù arrivato ad agosto, uno dei nomi più importanti della rivoluzione tecnica firmata Giovanni Sartori. Lo svedese è arrivato a questa convocazione con l'entusiasmo e la fiducia ai minimi storici da quando è sbarcato in Italia. Due panchine di fila e zero minuti giocati contro Empoli ed Inter. Un'assenza pesante il cui rumore è stato però attutito dal clima di euforia che si respira attorno al Bologna. Karlsson, però, è stato uno degli Investimenti con la i maiuscola: undici milioni a titolo definitivo, le cifre dell'operazione chiusa con l'Az Alkmaar. Quindi, Thiago permettendo, i rossoblù hanno tutto l'interesse a valorizzare il loro numero dieci. E qui entra in gioco la Svezia che nell'amichevole di giovedì sera contro la Moldavia ha aperto e chiuso le marcature. Una doppietta che sicuramente ricarica le batterie di Jesper che, anche se alle prese con una botta al ginocchio, è pronto a ritornare a Casteldebole con la voglia di riprendersi un posto da titolare per la gara di domenica 22 ottobre contro il Frosinone. Orsolini, Ndoye e Saelemaekers permettendo.