Le folli imboscate degli ultras

Una volta i tifosi se le davano di santa ragione negli stadi, ora succede anche altrove: in autostrada, proprio in mezzo alle carreggiate, non solo negli autogrill (altra vecchia e becera tradizione). Hanno fatto il giro d'Italia le folli immagini della guerriglia sull'A1 fra i tifosi, se vogliamo chiamarli tifosi, di Roma e Napoli. Si sono incontrati per caso in autostrada: quelli della Roma andavano a Milano, quelli del Napoli a Genova. Giù botte. Nel frattempo l'Italia è rimasta spezzata in due. Qualcosa del genere, in formato per fortuna mignon, è accaduto in Romagna. C'era il derby di serie C fra Cesena e Rimini, si temevano incidenti, i quartieri vicini allo stadio erano stati blindati e la gente praticamente non poteva uscire di casa ma lì, attorno al campo di gioco, non è successo nulla. Dieci minuti di botte e sprangate (con la gente terrorizzata che si rifugiava nelle proprie abitazioni) si sono vissute invece in una frazione di Cesena, strada scelta dai tifosi del Rimini per salire allo stadio. Pare che le due tifoserie si siano date addirittura appuntamento. Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma poteva davvero scapparci di tutto. Volano e voleranno i Daspo, ma viene da chiedersi: sono e saranno sufficienti? Pensierino finale: ci fa un po' schifo pensare che tutta questa follia sia stata consumata proprio nel giorno in cui si dava il commosso tributo ad un uomo, un grande uomo, un galantuomo, che ha dato classe, ironia e intelligenza, insieme a tanti gol, al mondo del calcio. Scusali, se puoi, Luca Vialli.