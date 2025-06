Le Marche invecchiano

Le Marche mettono i capelli bianchi, mentre l’emorragia di abitanti non si ferma. Lo sappiamo, ma a confermarlo arriva anche lo studio condotto dall’Osservatorio sull'economia dei Comuni, presentato dalla Federazione marchigiana Bcc-Credito cooperativo con Cna e Confartigianato Marche. Vediamo i numeri. I marchigiani residenti (dati 2024) sono 1.482.746, 37.575 in meno del 2019. Per dare un ordine di grandezza, è come se fosse sparita una cittadina come Osimo. I Comuni con la popolazione in calo sono 149 di 225. Gli over 60 sono 498.120, in crescita di 20.692 unità, e rappresentano ormai oltre il 30 per cento dei residenti (33,6%), mentre gli under 30 scendono a quota 402.008 (meno 22.441), il 27,1%. E veniamo agli sportelli bancari: quelli aperti sono 610, 22 in meno, e 79 i Comuni che ne sono privi. Nell’ultimo anno, otto hanno perso anche l’unico sportello bancario che era rimasto: Agugliano, Carassai, Folignano, Monterubbiano, Montottone, Pollenza, Serravalle di Chienti e Tavoleto. Imprese: sono 130.440 e nella stragrande maggioranza dei casi (99,4%) si tratta di micro o piccole aziende. In dieci anni gli occupati sono aumentati di 57.515 unità, 510.601 i lavoratori in totale. Quanto ai diversi settori di attività economica, nel terziario le imprese sono 10.577 in più con una crescita di 53.785 addetti. Il commercio, invece, ha perso 7.225 imprese e 3.475 addetti. Nel manifatturiero, infine, le imprese in dieci anni sono diminuite di 3.932 unità, ma gli addetti sono 5.493 in più. Tra i settori manifatturieri, la crisi ha colpito soprattutto il calzaturiero, che in dieci anni ha perso 1.292 imprese e 6.811 addetti.