Le mille Eve di Bologna

Il senso di Eva per la vita. E' il titolo di un libro uscito in questi giorni e che subito ti propone la successiva, anche imbarazzante, domanda: 'Ma ha senso questa vita di Eva?'. Della protagonista del volume di Gianni Varani abbiamo scritto sul Carlino e sul nostro sito potete sempre trovare un toccante video realizzato dal nostro Marco Santangelo. Venerdì sera a Bologna, ad Illumia, davanti a centinaia di persone, si è capito meglio che sì, ha un senso la vita di questa ragazza.

Eva, per chi non ha letto la storia, ha compiuto 18 anni a gennaio, ma vive da sempre attaccata a dei tubi, a causa di una grave malformazione: sta in casa, non parla, non si muove. Viene amata e coccolata da sua madre, suo padre, i suoi sette fratelli. E quella casa, come ha detto il cardinale Matteo Zuppi, è diventata come un porto di mare dove miracolosamente trovano coraggio e nuova linfa drogati, disperati, sbandati, prostitute e balordi che vanno a trovare la famiglia, non si sa perché, ormai è come una processione.

Succede qualcosa a casa Lappi, succede quasi sempre qualcosa, e questa gente cambia. Claudia e Roberto, i genitori di Eva, hanno provato a spiegare l'altra sera il piccolo-grande miracolo quotidiano. C'è una frase di papà Roberto che forse dovremmo accuratamente trascrivere e tenere in tasca, o meglio ancora appiccicata al nostro cuore: 'Venite pure a trovarci, ma ricordatevi che Bologna. e non solo Bologna, è piena di Eve'. Stare con Eva, stare con le altre Eve, ti cambia, sì. E ti cambia in meglio.