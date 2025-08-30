Le pipe per il crack, i sindaci dem fra criminalità e verità scomode

In questi giorni il dibattito pubblico si è infiammato attorno alle ’pipe per il crack’ distribuite gratuitamente ai consumatori dal Comune di Bologna. Un’iniziativa che ha scatenato accuse pesanti al sindaco Matteo Lepore, denunciato ed etichettato come attira-pusher dalla Lega.

Al di là delle semplificazioni da talk show, l’intervista rilasciata ieri dallo stesso Lepore al Carlino segna una svolta politica e culturale interessante. Non tanto per la difesa dell’iniziativa in sé, quanto per le parole pronunciate: raramente si ascoltano da sindaci di sinistra, men che meno da un primo cittadino considerato di area più o meno radicale.

Lepore ha messo sul tavolo tre punti forti. Primo: il crack è un un’emergenza, i sindaci si sgolano a dirlo ma nessuno li ascolta. Secondo: il quartiere Bolognina è di fatto sotto il controllo delle organizzazioni nigeriane, che gestiscono turni di spaccio mentre i consumatori vagano come ’zombie’. Terzo: lepore ha (finalmente) riconosciuto che troppi arrestati vengono rimessi in libertà dopo poche ore, con una giustizia percepita come inefficace e lontana dal senso comune.

Quaranta giorni fa il neo sindaco Pd di Ravenna, Alessandro Barattoni, aveva espresso considerazioni simili, sottolinenado il “rischio di mutazione del modo di vivere le città”, sottolineando come “molti autori di reati abbiano alle spalle provvedimenti caduti nel vuoto”.

Due sindaci quasi coetanei, due amministratori emiliano-romagnoli che, partendo da esperienze diverse, arrivano a diagnosi analoghe: non si può più fingere che degrado, criminalità straniera e inefficacia della giustizia siano questioni secondarie.

La polemica sulle pipette, in questo senso, è solo l’innesco. Il vero tema è che una parte della sinistra di governo locale sembra finalmente pronta a dire parole di verità che finora aveva evitato. Tra percezione e realtà, tra ideologia e pragmatismo, si intravede una piccola, grande svolta.