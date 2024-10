Le proteste inquinate dall'ideologia

Bologna, si scopre piena di problemi: traffico, sicurezza, solo per indicarne alcuni. Molti causati da incuranza, incapacità e scelte scellerate. Ma il Comune ha una soluzione per tutto: 1 Danni causati da Manifestazioni concesse dal Comune. (Lo Stato /Governo ci deve risarcire). 2 Ristori ai commercianti ,causa scelte del Comune. (Lo Stato /Governo deve mettere fondi). 3 Danni causati da noncuranza e incapacità di gestione del territorio. ( Lo Stato/ Governo deve elargire fondi). 4 Città dove ogni giorno la sicurezza è sempre meno. ( Lo Stato/ Governo deve intervenire). Ma chi Guida la città di Bologna?Roma o la Giunta Lepore??

Mauro Benassi

Risponde Beppe Boni

Scaricare tutte le colpe sul governo centrale di centrodestra di fronte ad ogni nodo della vita cittadina ormai è un ritornello che non convince nemmeno più una parte degli elettori di centrosinistra. Nelle ultime settimane questo aspetto è enfatizzato dal fatto che a novembre si vota per le elezioni regionali e quindi ogni aspetto della vita quotidiana è buono per la campagna elettorale, dall'una e dall'altra parte. Il Comune di Bologna recentemente è partito a testa bassa incolpando il governo soprattutto sul tema della sicurezza. Tutta responsabilità di Roma se a Bologna il tasso di criminalità è preoccupante? Se la violenza giovanile si accompagna al degrado di certi quartieri? Certamente no. Il ministro Matteo Piantedosi ha concesso alcune decine di agenti. Il resto lo deve fare il Comune lavorando gomito a gomito, con le forze dell'ordine. Dare tutte le colpe al governo centrale a prescindere è un gioco che non sempre funziona. Lo si è visto con l'alluvione. Il governo ha commesso qualche mancanza ma nei giorni scorsi i cittadini sono scesi in piazza anche a San Lazzaro e Budrio per protestare contro la carenza di manutenzione di alcuni fiumi che tocca a Regione ed enti tecnici. Per il 17 ottobre è in programma un'altra manifestazione dei Comitati alluvionati dinanzi alla Regione Emilia Romagna. Non sempre la colpa è di Roma.

beppe.boni@ilrestodelcarlino.it

voce.lettori@ilrestodelcarlino.it