Legalità, un principio non negoziabile

La sicurezza è in cima alle agende della politica, ai sondaggi, alle richieste dei cittadini. Non stupisce che il tema fosse il cuore del tour di Fratelli d’Italia nelle piazze e con i cruciverba; non sorprende fosse il cuore dei comizi delle altre forze di centrodestra; è stato sorprendente vedere la questione così discussa alle Feste dell’Unità (pensate agli applausi al “vituperato ex” Matteo Renzi e all’area rappresentata da Andrea De Maria) fino alle campagne elettorali (toh) che uniscono dem, pentastellati e sinistra libertaria. Ergo? Ci potremmo aspettare una bella intesa bipartisan che metta al centro dell’azione legislativa e poi esecutiva i principi di legalità e del giusto processo e dia risposte concrete a chi quotidianamente subisce l’aggressione della micro e macro criminalità. Facile a dirsi, molto più difficile a farsi. Il caso Bologna di cui vi parliamo da giorni è emblematico. Ieri non c’è stata una firma storica tra l’amministrazione più progressista d’Italia e il primo governo di destra. Ma una intesa verbale tra il Viminale e il Comune, forse grazie a un terreno di sicura comunanza come la presenza dell’Arma nel quartiere del Pilastro, simbolo di una delle stragi della Uno Bianca. Forse grazie a 30 minuti privati in cui il ministro Piantedosi (già prefetto e funzionario in città) e il sindaco Lepore si sono confrontati dopo il ping pong su Qn-Carlino. Disgelo e chiarimento. Il dialogo è la chiave dell’azione di Piantedosi. Intesa comune su alcuni fronti, non sul Cpr per gli spacciatori (che però arriverà). Ed è qui che arrivano i distinguo dei meloniani, che non si fidano “di Lepore”. E dei suoi alleati che ricorrono al Tar contro le zone rosse, che effetti positivi ne hanno avuti. Come se ne esce?

Noi pensiamo ai cittadini. Per tutti, il principio di legalità è un valore non negoziabile. Quindi, si deve (ri)partire dai dati, dai numeri, dall’analisi dei problemi e dai provvedimenti. Senza ideologie. Con pragmatismo.