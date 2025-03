Ho letto un servizio dove si chiede ai ciclisti il loro parere sulla sicurezza delle piste ciclabili. Vorrei venissero spese parole, e chiunque giri per Bologna può vederlo, sulla totale mancanza di rispetto da parte dei ciclisti e guidatori di monopattino sulle regole basilari. Ovvero non passare con il rosso, non andare contromano, rispettare le precedenze, non passare sulle strisce pedonali senza rallentare.

Antonio De Carlo

Risponde Beppe Boni

Le piste ciclabili spuntano ovunque anche dove ci sono pochi ciclisti. In alcuni casi tendono ad essere talmente larghe che vi può transitare un'auto mentre talvolta si restringono le carreggiate per gli automezzi tanto che sembrano piste ciclabili. A parte questo la maleducazione di certi ciclisti, soprattutto nel centro storico, è inarrestabile. Passano col rosso, corrono sotto i portici, viaggiano contromano.

Ma il vero pericolo in costante crescita, nonostante il giro di vite del codice della strada, sono i monopattini elettrici. Sbucano ovunque ( i conducenti non indossano mai il casco), sono ordigni impropri lanciati sulla strada. Una ricerca dell’Università della California dimostra come sia il mezzo di trasporto più pericoloso in assoluto. Chi lo utilizza ha infatti più possibilità di fare un incidente e avere un trauma rispetto a qualsiasi altro mezzo di trasporto personale.

I risultati sono stati pubblicati tempo fa sulla rivista scientifica PLoS ONE. Uno studio svolto per la McKinsey, società internazionale di consulenza manageriale, ha rivelato già nel 2019 che in futuro il 10% dei viaggi inferiori ai 5 chilometri saranno fatti utilizzando un monopattino elettrico, noleggiato via App. Ovunque nelle città centinaia di questi mezzi che si possono noleggiare. L'emergenza è monopattino selvaggio.

beppe.boni@ilrestodelcarlino.it

