L'emergenza sottovalutata

Salari poveri e disoccupazione. La crisi economica batte forte anche sull'Emilia-Romagna. Certo, vertenze come quelle di Yoox o della Perla fanno clamore, ma i licenziamenti sono all'ordine del giorno anche nelle piccole realtà. E' stata la Cgil - presentando un'indagine del suo istituto di ricerca, l'Ires - a fotografare la situazione. I primi dati del 2025, spiegano dal sindacato, indicano una domanda di lavoro tendenzialmente in calo, accompagnata da una discesa dell'export nei primi due trimestri dell'anno (rispettivamente - 1,1% e - 1,7%) e delle imprese attive (- 2.800 a fine dicembre rispetto ai 12 mesi precedenti). Entrando nei dettagli, sempre secondo i numeri targati Ires, l'occupazione manifatturiera ha rallentato nel 2024, per poi flettere nel primo semestre del 2025 con una perdita di circa 40mila occupati rispetto al 2024. Crescono, inoltre, i contratti a tempo rispetto a quelli determinati, però uno su sei ha una retribuzione lorda annuale sotto i 15mila euro: povertà. Dunque, la ricerca traccia 'un quadro di instabilità dell'economia, che ovviamente si ripercuote sul lavoro, fatto che non è più testimoniato solo dai dati sulla cassa integrazione, che continua a crescere, ma anche per esempio dall'aumento dei licenziamenti dettati da ragioni economiche', osserva il segretario regionale della Cgil, Massimo Bussandri. Che aggiunge: 'Più del 40% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dei settori privati non arriva a 20mila euro lordi di reddito l'anno. C'è quindi un'emergenza salari che dobbiamo affrontare rapidamente nel turismo e negli appalti'. A rischio, a causa delle crisi aziendali, ci sono circa 10mila lavoratori. Bene, ma chi deve affrontare questa emergenza? Regioni e Comuni appaiono più concentrati a gestire l'esistente e a combattere le tante situazioni straordinarie. Citate Yoox e la Perla, ma non dimentichiamo i tagli alla Berco e alla Toyota, ad esempio. Certo, il turismo è importante, ma non si può pensare che mare e arte assorbano i licenziati da settori pesanti come la metalmeccanica e l'automotive. Non è mai successo. E' importante concentrare attenzioni e risorse al contrasto alle alluvioni (anche se in tante zone i ritardi sono evidenti), alla sanità (che comunque è oggetto di tagli), alle infrastrutture (ma di cantieri pesanti non se ne vedono, a parte il tram di Bologna, a patto che funzioni), però la tenuta sociale e l'attenzione per i cittadini si basa sul lavoro e su salari dignitosi. Ecco quindi che sarebbe necessario un vero piano per rilanciare l'economia e a cascata l'occupazione. Sarebbe necessario, appunto. Perché nessuno pare pensarci.

--