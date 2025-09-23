L'estate è alle porte: niente vacanze

I primi dati che arrivano sulla stagione balneare appena conclusa lungo le coste della Riviera romagnola non sono spumeggianti. Da una ricerca presentata dal Centro Studi Turistici di Firenze in occasione dell'assemblea di Assohotel Emilia-Romagna a Cervia emerge che sono stati registrati 5,2 milioni di arrivi, in calo del 1,6% rispetto al 2024, e 23,4 milioni di presenze (- 1,4%), con una decisa discesa degli italiani (-4,8%) e una spinta in alto degli stranieri (+ 7,2%). Nessun tracollo, ma segnali di allarme da non trascurare. Ecco perché diventa fondamentale mettersi al lavoro subito per la prossima estate, perché se non si inizia già da ora a seminare probabilmente ci ritroveremo davanti a numeri più piccoli. Che fare? Il lavoro va impostato in due direzioni. Da un lato vanno guariti mali cronici della Riviera: prima di tutto occorrerebbe un investimento finalmente serio e robusto sulle infrastrutture. I nodi sono sempre gli stessi, da decenni: collegamenti stradali e su rotaia non semplici da Bologna (dove insistono il principale aeroporto e la più importante stazione ferroviaria) e in generale da tutto il territorio al mare e parte dell'offerta ricettiva (vedi hotel) molto datata. La Regione, con l'assessore al Turismo Roberta Frisoni, ha annunciato un nuovo bando per la riqualificazione delle strutture, ma tempi certi sul suo lancio non ci sono e sicuramente non porterà novità già nel 2026. Sulle infrastrutture, invece, si è sempre bloccati nella palude burocratica italiana, con un passante autostradale per Bologna fermo al palo e un'A14 pronta a intasarsi da maggio a settembre tra il capoluogo regionale e Rimini. Mossa azzeccata, che potrebbe dare risultati concreti soprattutto a Forlì e Rimini, è quella del governatore Michele de Pascale che ha annunciato un taglio delle tasse aeroportuali per le compagnie aeree che volano negli aeroporti sotto al milione di passeggeri, quelli romagnoli appunto. Decisione che potrebbe spingere il lancio di altri voli da questi scali con benefici concreti per il turismo. Si vedrà. Dall'altro lato, invece, bisogna impegnarsi sull'immediato, sulla promozione della Romagna sia in Italia che all'estero, sulla comunicazione comune di quanto offre il mare ma anche di quello che si può vedere nelle città d'arte e lontano dalla costa, in tutta la regione. Dall'anno prossimo, inoltre, potrebbe partire - sempre annunciato dalla Regione - un secondo collegamento ferroviario dalla Germania per la Riviera: buona iniziativa ma non si può pensare che un treno in più porti folle di turisti. Detto questo, il lavoro da fare è molto ecco perché si spera che non ci siano vacanze per chi deve rilanciare la Rivera: l'estate 2026 va costruita ora ed è già alle porte. Vietato fallire.