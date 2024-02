L’impegno cristiano che manca

Trent’anni dopo la fine della Democrazia Cristiana, che spazio e peso hanno i cattolici in politica? Come ha detto di recente il senatore Pier Ferdinando Casini, "la storia difficilmente concede dei revival" e così è avvenuto per il partito unico dei cattolici. Il partito unico non c’è più; c’è, invece, una diversità sgorgata nel 1994 con la nascita di Ccd e Ppi e sublimata nelle molte vite e anime che, anche all’interno di partiti e movimenti, il magma cattolico ha generato. Certo, Tangentopoli ha avuto un impatto devastante. Mariuoli e mazzette. Ma la storia della Dc de facto finisce prima: con la caduta del Muro di Berlino, con la comprensione che la ‘famosa’ conventio ad excludendum nei confronti dei comunisti non era più necessaria. Ed è curioso – o forse no, non è una coincidenza – che oggi entrambi i termini (democristiano e comunista) siano più suggestioni, epiteti, a volte dileggio a volte malinconia, che concreta rappresentazione.

Nei giorni del sovranismo, del Pd balcanizzato, del Movimento 5 Stelle sempre più a sinistra, di Forza Italia a caccia di un nuovo corso e della Lega lontana dalle percentuali del ‘Capitano’ è evidente che tutte le forze politiche guardino proprio ai cattolici per trovare nuova (e vecchia) linfa. Anzi, è soprattutto alle sollecitazioni di grillini, Pd e FdI – le forze maggiormente polarizzate – che la ’base’ cattolica risponde. Dunque, c’è un po’ della vecchia Democrazia Cristiana in quasi tutti i partiti, ma c’è molto meno impegno cristiano in politica. Una tesi in Scienze religiose recentemente discussa a Forlì da Pietro Galvani, che ho avuto la fortuna di leggere, ragiona proprio su politica e dottrina della chiesa e, con acume, dice che "tenuta ferma la laicità di ogni proposta politica, è grande la speranza di un rinnovato movimento cattolico che porti nuovi volti nella politica italiana e che possano convergere su reali proposte". Pensiamoci.