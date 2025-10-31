L’importanza delle fasce per sognare

Sognare in grande non è vietato. A patto che il Bologna trovi un antidoto contro le difese chiuse a doppia mandata. Con sette risultati di fila (tra Europa e campionato) Italiano ha una voglia matta di spiccare il grande balzo, di catapultarsi in zona Champions. Durante la convalescenza da polmonite, il ’furto’ di Firenze e le barricate del Toro gli hanno tarpato le ali, ma il Montalbano rossoblù è pronto a rilanciare la sfida.

Il problema è che la trasferta di Parma rischia di riproporre il copione indigesto al Bologna: una squadra chiusa e compatta che lascia l’iniziativa alla banda Italiano sperando di ferirla in contropiede alla prima occasione.

Per aggirare le barricate ci sono tre sole chiavi: velocizzare il gioco, rifuggendo dalla stucchevole catena di passaggi orizzontali; trovare gli interpreti migliori sulle fasce capaci di saltare l’uomo, e poi verticalizzare più spesso la manovra con lanci di lunga gittata.

Dentro la sua rosa Italiano deve pescare gli uomini adatti a realizzare questo piano. Freuler e Moro insieme sembrano la coppia più funzionale a orchestrare i cambi di ritmo, mentre Orsolini e Cambiaghi, non solo per la recente convocazione azzurra, hanno nei piedi il potenziale per aggirare qualsiasi difesa, specie se saranno Holm e Lykogiannis (o Miranda) ad aiutarli nel lavoro in corsia.

Ma perché il meccanismo funzioni serve una superiore velocità di pensiero e di esecuzione. E anche più prontezza nel cogliere i movimenti degli attaccanti quando dettano il lancio lungo.

Ultima considerazione, contro le difese schierate paga molto la percussione verticale di un singolo, capace di far saltare i meccanismi di marcatura. In questo senso giocatori come Pobega e Rowe possono far valere le loro doti, anche a partita in corso .

A Italiano le risorse non mancano per riprendere il cammino della vittoria. Basta spenderle bene.