L'inciviltà e il coraggio

Sono le piccole storie, comprese quelle di sport, a rendere grandi gli uomini. E a fornire esempi che devono (o almeno dovrebbero) insegnare a tutti qualcosa. I fatti: nei giorni scorsi, durante una partita di rugby under 18 fra Bologna e Fano, il pubblico sugli spalti ha iniziato a inveire e insultare sia gli avversari che il giovane arbitro, creando un clima di tensione che ha messo in forte difficoltà il direttore di gara. Al termine del match poteva finire tutto lì, archiviando la partita come una delle tante, troppe occasioni in cui la sportività aveva ceduto il passo all’inciviltà. E invece no. Il presidente bolognese Francesco Paolini ha deciso di non chiudere né gli occhi né le orecchie. E ha fatto una cosa insolita e, nel suo piccolo, straordinaria. “Sento il dovere morale di esprimere le più sincere scuse agli atleti e ai dirigenti del Fano nonché al giovane arbitro della gara, per il comportamento inadeguato di una parte del nostro pubblico – ha detto Paolini –. Quello che è accaduto sugli spalti non rappresenta né i valori né lo spirito che il nostro club coltiva da anni”. Non è finita. Paolini infatti non si è limitato alle parole. Ha anche preso provvedimenti concreti: diversi atleti bolognesi tesserati presenti sugli spalti sono stati multati, mentre alcuni genitori sono stati richiamati ufficialmente e diffidati. Un gesto come questo, così raro in un mondo, quello dello sport giovanile, in cui sono sempre più frequenti gli episodi di insulti (anche razzisti) pronunciati spesso dagli adulti verso i ragazzi della squadra avversaria, deve davvero farci riflettere. E deve anche farci capire che, nonostante tutto, un certo modo di concepire lo sport, e anche la vita, è ancora possibile.