L'interrogativo sulla paternità del tortellino

I tortellini sono un piatto emiliano che tutti conoscono Italia. Se dici tortellini dici Emilia Romagna. Ma c'è un interrogativo che mi appassiona: chi li ha inventati, Bologna o Modena? Nelle disfide gastronomiche le due città si disputano sempre la paternità di questo meraviglioso piatto, ma non è ancora capito a chi tocca lo scettro, posto che sia i modenesi che i bolognesi sanno cucinare i tortellini in modo magistrale. E questo, in realtà, è ciò che conta. Non c'è chef stellato che tenga: come li fanno in certe trattorie non ce n'è per nessuno. Mario Rocchi

Risponde Beppe Boni

La paternità dei tortellini è un antico dibattito che scuote storici della gastronomia e chef di ultima generazione, buongustai di carriera e sfogline dell'ultima ora. Modena o Bologna? Non c'è certezza nè dell'una nè dell'altra città. Però attenzione: la disputa non è a due, ma a tre. Si inserisce infatti Castelfranco Emilia, provincia di Modena e diocesi di Bologna, che ne afferma la "proprietà" citando il poeta ottocentesco Giuseppe Ceri il quale a sua volta nella sua opera l'Ombelico di Venere si rifà alla Secchia rapita di Alessandro Tassoni. Scrive il poeta: "Quando i Petroni contro i Geminiani arser di fiero sdegno per la rapita vil secchia di legno: e senza indugio armati accorsero di Modena alle porte minacciando mine e stragi e morte Venere, Marte e Bacco, dal ciel discesi in terra a parteggiare in quell'atroce guerra, vollero dar riposo al faticato fianco nell'antica osteria di Castelfranco dove la dolce notte dal Tassoni cotanto celebrata, Venere innamorata tutt'intera trascorse In braccio ora di Marte, or del Tebano, d'onta coprendo lo zoppo dio Vulcano.." L'osteria si trovava secondo Tassoni in località Corona, che ancora esiste a Castelfranco. La leggenda narra che un oste guercio ma dallo sguardo fino vide l'ombelico della signora e in suo onore il giorno dopo inventò il tortellino". Dunque c'è il terzo incomodo. Castelfranco Emilia passò in provincia di Modena da Bologna nel 1929, anche se i castelfranchesi tengono il cuore ancora sotto le Due torri. Dunque, la leggenda continua, i tortellini sono un simbolo, ma l'interrogativo sulla paternità resta. A proposito: il bicchiere giusto è il pignoletto bolognese o il lambrusco modenese? Carlo Gaggioli, ultranovantenne e storico produttore bolognese dice pignoletto senza appello, il Consorzio del lambrusco di Modena e Reggio non ha dubbi sul rosso frizzante. Sediamoci a tavola e ognuno faccia come gli pare. [email protected] [email protected]