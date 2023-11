L'isola che era felice

La notizia positiva arriva da Maranello: la Ferrari assumerà 250 addetti nel 2024. Il gioiello delle auto, insomma, si conferma all'avanguardia anche sotto il profilo del lavoro. Una ventata di ottimismo per l'Emilia Romagna che purtroppo non va più considerata come una mosca bianca nel panorama economico italiano, sicuramente in affanno. Anche in questa regione i colpi delle crisi e la povertà incombono su diverse fasce di popolazione, per motivi diversissimi. Lo dimostrano le due dure vertenze che caratterizzano Bologna, quelle della Magneti Marelli e della Perla, che hanno un passato diverso ma che sottolineano come ci siano modelli non più attuali. Certo, ora la politica come sempre alza la voce e mostra i muscoli a difesa di queste realtà, e delle centinaia di persone che rischiano lo stipendio, ma sono purtroppo spine che arrivano da lontano. La Perla testimonia che lasciare che gli stranieri prendano in mano simboli del made in Italy porta sempre guai. Da quando questa azienda leader nel mondo nel settore della lingerie ha visto la proprietà italiana uscire di scena la situazione è solo peggiorata, con tagli, dismissioni e chi più ne ha più ne metta tutto ad opera di fondi internazionali. La Magneti Marelli è invece purtroppo un primo esempio dei disastri che lascerà sul nostro territorio, votato alle auto, della ingovernabile transizione verso i motori elettrici, con modelli di business e di produzione non più attuali. Insomma, godiamoci la Ferrari ma rimbocchiamoci le maniche per affrontare tutto il resto, che dimostra come l'economia emiliano romagnola sia tutta da ripensare. E da rinvigorire. In fretta.