Liste d’attesa, un incubo per i pazienti

Si parla tanto della buona sanità emiliana e sulla qualità non c’è nulla da dire. E’ ottima. Ma rimane il problema irrisolto delle liste d’attesa che nonostante gli annunci dell’assessorato alla sanità della Regione non è mai stato risolto. Come ne usciamo da questa situazione che poi alla fin dei conti pesa sulla pelle dei poveri cittadini? Le cliniche private accreditate possono aiutare.

Pietro Rinaldi

Risponde Beppe Boni

Chi si occupa dell’organizzazione sanitaria, un modo per uscire da questa situazione deve trovarlo. E rapidamente. Il tempo è scaduto. La sanità privata accreditata potrebbe certo aiutare con un ulteriore accordo, ma in questi tempi difficili la Regione, anziché trattare per risolvere la situazione di emergenza, ha scelto lo scontro annullando, tra l’altro, una delibera della precedente giunta (presidente Stefano Bonaccini) per riavere indietro 80 milioni che le strutture private avevano ottenuto come indennizzo per la collaborazione al tempo del Covid. Si poteva trattare per ricevere almeno in parte servizi necessari a superare questa fase di crisi. Il problema riguarda tutta la Regione e non solo Bologna. Ci sono città come Modena che lamentano per alcune visite specialistiche tempi di attesa superiori ai 400 giorni. Intanto un possibile provvedimento tampone potrebbe essere un maggior numero di prestazioni fino a sera, con compensi adeguati per i sanitari e la presa in carico dei pazienti con priorità. Molti specialisti negli ospedali invece terminano il servizio nelle prime ore del pomeriggio. Il centrodestra ha presentato in Regione un dossier che illustra “la cattiva gestione” delle liste d’attesa. Speriamo che serva a far riflettere chi ne ha competenza.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it