Liste d'attesa della sanità serve un rimedio

Si discute quotidianamente sui giornali e nelle sedi della politica delle liste d'attesa per le visite specialistiche. Segnalo la mia recente esperienza di prenotazione. Dopo diverse telefonate al Cup, Centro unico prenotazioni, per fissare una visita oculistica per mio marito, finalmente mi hanno dato un appuntamento: a Bazzano Ore 8 del 19 maggio 2025.

Annamaria Boghi

Risponde Beppe Boni

Non c'è verso di mitigare, se non proprio di risolvere con un tocco di bacchetta magica, il nodo delle liste d'attesa per le visite specialistiche. Nelle città di medie dimensioni come Bologna, Modena, Reggio Emilia si verificano situazioni gravi. Sei mesi per una visita oculistica sono improponibili. Possibile che davvero non si riesca a contenere i tempi entro canoni accettabili per quanto non brevi? È vero che a livello nazionale mancano infermieri e medici per alcune specializzazioni e che le regioni hanno difficoltà a mettere mano al portafoglio. Servono soldi? E allora anche le Regioni dovrebbero riguardare il proprio bilancio e sacrificare temporaneamente spese in altri settori per destinarli alla sanità che già assorbe comunque il 70% dell'impegno economico. Se non si possono fare nuove assunzioni si deve puntare con uno sforzo sugli straordinari dei medici e degli operatori sanitari. L'emergenza chiama emergenza. Con ogni probabilità all'assessorato regionale alla sanità della nuova giunta arriverà Chiara Gibertoni, ora direttore generale del S.Orsola, una manager che conosce bene i meccanismi del settore. Speriamo che riesca a mettere intanto qualche toppa al posto giusto.

beppe.boni@ilrestodelcarlino.it

voce.lettori@ilrestodelcarlino.it