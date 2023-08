Liste d’attesa, piano per tagliarle

Liste d'attesa, bastano le parole. Dal post Covid la sanità in Italia arranca rincorrendo le migliaia di prestazioni perse o congelate in due anni e più di pandemia. Risultato: tempi fuori... tempo massimo e fuga obtorto collo verso il privato, pagando. Regione che vai, problemi che trovi, aggravati certo da carenze strutturali che minano il complesso sistema su cui si regge la sanità pubblica, in primis la carenza di medici. Ora la Regione Marche prova a rimediare mettendo sul piatto 9 milioni di euro, lo 0,3% del finanziamento avuto col fondo sanitario nazionale. L'obiettivo è di recuperare in tempo utile (dicembre 2023) 50.758 prestazioni ambulatoriali, oltre ottomila ricoveri ospedalieri e 36.339 attività di screening.

I numeri delle prestazioni da recuperare sono stati definiti sulla base delle indicazioni delle Aziende sanitarie territoriali, che dovranno anche migliorare l'organizzazione, dove possibile, per implementare le prestazioni sulla base delle richieste. Alla fine dell'anno vedremo se il piano avrà funzionato.