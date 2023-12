Lo scippo della Perla

E’ sempre più critica la situazione della Perla. Da un lato c’è la disperazione dei circa 300 dipendenti, che rischiano il posto di lavoro, dall’altro la delusione per non essere riusciti a difendere un marchio così importante del made in Italy. L’azienda bolognese di lingerie conosciuta in tutto il mondo sta attraversando il momento più buio della sua storia, una parabola discendente iniziata da quanto la proprietà italiana – la famiglia Masotti - cedette lo storico marchio all’estero. Il colosso dell’intimo è poi passato di mano in mano fino al fondo Tenner che l’ha portato praticamente al tracollo. Il punto è che ora mentre da un lato i sindacati puntano a ottenere l’amministrazione straordinaria dall’altro la proprietà ha cercato di mettere in vendita il marchio, con lo spiacevole epilogo di vedere impressa La Perla su qualcosa di prodotto chissà dove nel mondo. Marchio ora messo sotto sequestro dal Tribunale di Bologna. Tra l’altro con una lettera è stato chiesto di rimuovere le insegne dalla storica sede di via Mattei, a Bologna, e di non usarlo più. Ennesimo schiaffo anche ai lavoratori che da due mesi non percepiscono gli stipendi. Vedremo come proseguirà questo braccio di ferro, ma intanto resta sotto gli occhi di tutti la disfatta di un altro patrimonio tutto italiano. Purtroppo i fondi di investimento non sono affidabili, perseguono solo i profitti e non si preoccupano, nella maggioranza dei casi, di tutelare le specificità e il legame col territorio delle imprese che rilevano. Non è un caso se i problemi della Perla sono iniziati appunto quando le teste pensanti e la proprietà si sono allontanate da Bologna, pian piano il valore del gruppo è stato disperso fino alla situazione attuale. La Perla è un marchio globale che l’Italia non è riuscita a tutelare e che ora sta andando a finire chissà dove. Purtroppo è quello che è avvenuto a gran parte del nostro sistema industriale e produttivo. Ora, non bisogna darsi per vinti cercando di tutelare chi qui ha le radici e chi qui produce lavoro. Detto questo, la speranza è che si riesca ancora a salvare la Perla, trovando il modo di riprendere l’attività a Bologna e puntare perché no a un rilancio. Le prossime settimane saranno decisive, occorre anche uno sforzo in più da parte delle istituzioni. Crederci non costa nulla.