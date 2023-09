Lo sport fa crescere il turismo

Bologna, 10 settembre 2023 – Sull'andamento del turismo si sono sentite voci discordanti, soprattutto per quanto riguarda la Riviera romagnola, ma credo che alla fine le cose non siano andate male. E sono certo che la stagione ha fatto segnare dati positivi anche in Appennino. Ho praticato diverse escursioni sulla montagna bolognese e ho visto tante gente. Un suggerimento: bisogna puntare ancora di più sullo sport per attrarre turismo. Lo sport, di alto livello ma anche amatoriale, è un volano molto forte.

Costantino Rocchi

Risponde Beppe Boni

In sintesi si può affermare che la Riviera romagnola ha avuto e sta avendo buoni bilanci. Nessun dubbio. I dati confermano una leggera flessione (anche per effetto di una lievitazione dei prezzi) che però non altera il quadro generale positivo. Molto bene il flusso di turisti nelle città d'arte: Bologna sta registrando tuttora un boom senza precedenti di visitatori stranieri, segno che la formula è giusta. L'Appennino sta vivendo ormai da un paio di stagioni una grande riscoperta. Il turismo all'aria aperta, fra trekking e biciclette, è ormai consolidato ma può dare ancora molto. Lo sport a sua volta può essere ovunque un aspetto moltiplicatore del turismo. Lo si vede in questi giorni con la Coppa Davis di tennis a Bologna che porta in città centinaia di appassionati e così per gli avvenimenti di alto livello (Formula uno, gare di moto, Giro d'Italia, il golf) che la Regione sponsorizza e agevola negli investimenti privati. Investire, dunque, nello sport per attrarre turisti. Lo hanno sottolineato anche l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini e il direttore Emilia Romagna di Confesercenti, Marco Pasi, in un talk show (organizzato dalla stessa Confesercenti) a Pavullo, sulle colline modenesi, presso la Casa museo del grande artista Gino Covili. Corsini ha ricordato che non solo i grandi eventi attraggono turisti ma anche le manifestazioni riservate agli appassionati e la fruibilità degli impianti sportivi da parte di chi soggiorna in vacanza. Ovviamente per organizzare, soprattutto in Appennino, eventi sportivi di ampia partecipazione, anche amatoriali, servono strutture ricettive adeguate sia nella quantità che nella qualità. C'è ancora molto da fare ma il connubio sport & turismo è una strada aperta che può condurre a risultati di soddisfazione per tutta filiera economica della collina e dell'Appennino.

