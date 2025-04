C'è una buona notizia per gli appassionati d'arte e non solo. Dal 30 maggio si potrà infatti tornare ad ammirare uno dei luoghi simbolo del palazzo ducale di Urbino (Galleria nazionale delle Marche), lo studiolo del duca Federico da Montefeltro. Uomo d'arme, condottiero, ma anche studioso, mecenate e appassionato di arti, uno dei grandi personaggi del Rinascimento. Lo studiolo era chiuso dal 4 novembre perché interessato da lavori di ammodernamento degli impianti, che "rispecchiano la nostra volontà di offrire un palazzo ducale sempre più accessibile, in grado di rispondere alle moderne esigenze della museografia e di emozionare il visitatore", dice il direttore della Galleria nazionale delle Marche, Luigi Gallo. Benedetto Pnrr. I finanziamenti hanno infatti permesso di restaurare gli ambienti del palazzo, studiarli e riallestire spazi e opere: prima è toccato all'ala orientale, con l'appartamento della Jole, poi a quella occidentale, le stanze dette degli ospiti e l'appartamento del duca. Ecco, lo studiolo è l'ambiente più intimo e celebre, un luogo di studio e di meditazione che ha radici nella cultura monastica medievale ma anche nella riscoperta rinascimentale del mondo classico, greco e romano: il luogo dedicato alla cura dell'anima e dello spirito. Ci sono straordinarie tarsie lignee realizzate con la tecnica del trompe l'oeil dai fratelli Benedetto e Giuliano da Maiano e sotto il soffitto a cassettoni una bellissima serie di 28 ritratti di uomini illustri in due ordini dipinti dai pittori chiamati dal duca Federico alla sua corte, il fiammingo Giusto di Gand e lo spagnolo Pedro Berruguete. Un luogo magico, unico, che ha resistito a smembramenti, spoliazioni e al passaggio di eserciti invasori, da ultimo anche all'occupazione nazista. La riapertura sarà una grande occasione per le Marche.