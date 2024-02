Alla fiera 'Devotio', esposizione di prodotti religiosi che si svolgerà a Bologna dall'11 al 13 febbraio, sarà presentato lo 'Zainetto del pellegrino'. L'idea è del Dicastero per l'Evangelizzazione del Vaticano, che ne ha commissionato la realizzazione a un'azienda romana leader nel settore del merchandising promozionale.

Lo zainetto sarà acquistabile a partire da marzo sul sito ufficiale del Giubileo 2025 e nello store romano del medesimo evento. Nel kit ci sono un cappello a falde larghe, un foulard, una borraccia, un poncho impermeabile, un rosario da polso, qualche spilletta e un braccialetto. Tutto griffato Giubileo, tutto realizzato utilizzando materiali riciclati ed ecosostenibili, nel massimo rispetto dell'ambiente. L'iniziativa è certamente simpatica. Commerciale? Forse, ma a fin di bene, visto che il ricavato andrà in opere caritatevoli. Ora, è pur vero che papa Francesco ha tante volte messo in guardia contro la società degli sprechi, l'ultima proprio a Natale, e bbene, è evidente che al Giubileo si può partecipare anche con lo zainetto di scuola, con il rosario della zia e con il cappello da pescatore del nonno e che quindi una strizzatina d'occhio alla società dei consumi nell'operazione ci sia. Ma, avranno pensato i promotori, per evangelizzare bisogna adeguarsi ai tempi che ci sono dati. Se il fine è nobile, anche il consumismo può essere etico, equo e solidale.